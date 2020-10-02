***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.10.2020 09:33
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E %7,14285 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,221 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877886
BIST
12:161.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:167,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:169,0957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:16476,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,61
|Açılış
|: 476,12
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:16
|OLMIP
|10,45
|6.072.380
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|5.831.352
|% 10,00
|
|VANGD
|7,60
|12.147.795
|% 9,99
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|531.546
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,09
|1.064.289.874
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,43
|555.331.817
|% 0,59
|
|ASELS
|18,62
|534.943.313
|% 0,49
|
|GARAN
|7,14
|520.027.118
|% 0,28
|
|TURSG
|6,11
|312.693.545
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,43
|555.331.817
|% 0,59
|
|SISE
|7,09
|1.064.289.874
|% 2,60
|
|HURGZ
|2,28
|215.630.735
|% -6,56
|
|GARAN
|7,14
|520.027.118
|% 0,28
|
|ODAS
|2,84
|189.716.042
|% 1,79
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7560
|7,7642
|% 0,23
|
|Euro
|9,0832
|9,0957
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,0172
|10,0675
|% 0,71
|
|Frank
|8,3882
|8,4387
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0620
|2,0723
|% 0,20
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|0,51
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|4,00
|
|Tam
|3.133
|3.212
|8,16
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|3,95
|
|Çeyrek
|760
|777
|1,97
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|-1,22
|
Seans Raporu
12:16
daha fazla
-
12:27VANGD
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 630, 191 adet işlem
-
12:26PRKAB
Yüzde 5.73 oranında artışla 10.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 549, 674 adet işlem
-
12:25DYOBY
Yüzde 4.88 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 094, 412 adet işlem
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TAVHL, ARCLK
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, MGROS, DOHOL