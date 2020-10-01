***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
01.10.2020 17:07
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler GRNYO
02.10.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
GARANTİ YAT. ORT. GRNYO 7,14285 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877784
BIST
17:581.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:587,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:589,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0464
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:58473,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,42
|Açılış
|: 473,44
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:56
|MERKO
|13,20
|114.807.056
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.657.881
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.862.015
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.458.985
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|MERIT
|112,60
|1.734.805
|% -9,99
|
|SISE
|6,94
|2.235.778.909
|% -5,19
|
|GARAN
|7,13
|1.845.160.510
|% 0,42
|
|ASELS
|18,69
|1.686.265.384
|% -3,26
|
|TURSG
|6,03
|1.434.303.926
|% 6,16
|
|THYAO
|10,58
|1.143.460.132
|% 0,76
|
|SISE
|6,94
|2.235.778.909
|% -5,19
|
|GARAN
|7,13
|1.845.160.510
|% 0,42
|
|TURSG
|6,03
|1.434.303.926
|% 6,16
|
|KRDMD
|3,39
|748.932.149
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,73
|315.270.893
|% 0,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7426
|7,7501
|% 0,37
|
|Euro
|9,0897
|9,1032
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,9389
|9,9887
|% 0,13
|
|Frank
|8,3925
|8,4431
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0591
|2,0694
|% 0,57
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,42
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,17
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051