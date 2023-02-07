***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [GRNYO]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıGARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi07/02/2023Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarGRNYO.E pay sırası, şirketin haftalık raporunun son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110195BIST