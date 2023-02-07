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***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

07.02.2023 09:39
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma


***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
07/02/2023
Sıra Açma Başlangıç Tarihi

Açıklamalar

GRNYO.E pay sırası, şirketin haftalık raporunun son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110195


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Yarım 3.764 3.795 -16,00  
Çeyrek 1.882 1.897 -8,00  
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