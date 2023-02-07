***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
07.02.2023 09:39
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
07/02/2023
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
GRNYO.E pay sırası, şirketin haftalık raporunun son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110195
BIST
13:354.586
En Yüksek
|Değişim
|: -6,97%
|| -343,70
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
13:3518,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:3520,1887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0205
|Açılış
|: 20,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:351.134,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.134,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:35
|KONYA
|2.964,50
|90.100.430
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.166.446
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|17.743.324
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|44.416.025
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|799.639.081
|% 9,97
|
|CEOEM
|16,47
|8.843.496
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|3.929.868
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|12.647.218
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|879.366
|% -10,00
|
|YEOTK
|54,00
|51.361.351
|% -10,00
|
|THYAO
|127,80
|2.148.467.145
|% -8,65
|
|KRDMD
|16,92
|1.792.691.227
|% -4,19
|
|ASELS
|53,00
|1.765.154.573
|% -9,86
|
|KOZAL
|506,50
|1.184.814.663
|% -3,25
|
|TUPRS
|529,40
|1.166.962.686
|% -8,55
|
|KRDMD
|16,92
|1.792.691.227
|% -4,19
|
|EKGYO
|6,75
|427.725.782
|% -7,15
|
|YKBNK
|8,26
|450.744.340
|% -6,98
|
|BUCIM
|6,06
|253.108.757
|% 8,60
|
|AKBNK
|15,09
|610.693.793
|% -6,85
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8258
|18,8317
|% 0,03
|
|Euro
|20,1821
|20,1887
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,5243
|22,6373
|% -0,18
|
|Frank
|20,2763
|20,3985
|% 0,37
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|4,63
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,95
|
|Cumhuriyet
|7.667
|7.783
|6,00
|
|Tam
|7.705
|7.755
|-33,00
|
|Yarım
|3.764
|3.795
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,76
|82,76
|1,77
|