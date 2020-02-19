***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 13:39
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820073
BIST
14:11119.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -48,35
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.819
14:116,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0811
En Düşük
6,0483
14:116,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
14:11314,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,95
|Açılış
|: 314,67
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,72
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,44
|598.276.926
|% 17,01
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|OSTIM
|2,66
|117.787.132
|% 11,76
|
|TSPOR
|7,18
|405.200.074
|% 10,63
|
|YBTAS
|4.499,10
|354.932
|% 10,00
|
|VERTU
|6,60
|23.463.264
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|TKURU
|6,39
|37.980
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GLRYH
|2,16
|41.290.873
|% -7,69
|
|GSRAY
|3,73
|1.164.926.949
|% 5,37
|
|THYAO
|14,95
|716.231.469
|% -0,53
|
|ASELS
|29,14
|637.632.927
|% -0,14
|
|BJKAS
|3,44
|598.276.926
|% 17,01
|
|TSPOR
|7,18
|405.200.074
|% 10,63
|
|GSRAY
|3,73
|1.164.926.949
|% 5,37
|
|CEMAS
|1,32
|263.635.870
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,44
|598.276.926
|% 17,01
|
|ODAS
|2,28
|346.284.264
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,94
|241.300.724
|% -2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8611
|7,9006
|% -0,03
|
|Frank
|6,1512
|6,1883
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6152
|1,6233
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|7,70
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|18,00
|
|Tam
|2.071
|2.123
|22,05
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|10,67
|
|Çeyrek
|502
|513
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,45
|58,45
|0,70
|