***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:49
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820745
BIST
11:56115.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 105,83
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:566,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:566,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
11:56320,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,04
|Açılış
|: 320,76
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,39
|10.822.082
|% 12,30
|
|HUBVC
|30,90
|36.136.384
|% 9,42
|
|MRDIN
|5,64
|64.469.597
|% 9,30
|
|SMART
|9,17
|17.191.273
|% 8,14
|
|MIPAZ
|3,09
|83.563.779
|% -13,20
|
|HATEK
|8,24
|5.844.459
|% -11,11
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|1.960
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,97
|5.199
|% -7,62
|
|THYAO
|14,27
|469.263.753
|% -0,70
|
|ASELS
|28,56
|430.465.616
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,70
|172.184.387
|% -0,37
|
|ODAS
|2,09
|168.927.083
|% 1,95
|
|TUPRS
|111,60
|165.487.904
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,52
|129.258.339
|% -0,65
|
|ODAS
|2,09
|168.927.083
|% 1,95
|
|CEMAS
|1,26
|97.978.384
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,19
|81.478.578
|% 0,85
|
|ALBRK
|1,51
|98.561.247
|% -1,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8691
|7,9085
|% 0,43
|
|Frank
|6,2018
|6,2392
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6245
|1,6326
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|13,87
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|28,00
|
|Tam
|2.116
|2.169
|29,06
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|14,06
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,67
|58,67
|-0,64
|