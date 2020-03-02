***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 11:53
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823235
BIST
14:29107.654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.660,73
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.430
14:296,2500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:296,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0588
|Açılış
|: 6,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9443
En Düşük
6,8533
14:29323,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 7,16
|Açılış
|: 323,53
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,94
|354.105.276
|% 16,17
|
|OYAYO
|4,46
|19.340.108
|% 14,95
|
|GRNYO
|1,72
|20.927.736
|% 14,67
|
|VKFYO
|2,36
|6.476.652
|% 14,56
|
|GYHOL
|22,80
|5.179.489
|% 14,06
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,70
|6.236.399
|% -2,50
|
|BIMAS
|46,94
|29.803.532
|% -2,29
|
|FENER
|11,57
|37.544.670
|% -2,28
|
|THYAO
|11,93
|696.951.448
|% 1,53
|
|ASELS
|28,24
|385.949.457
|% 2,69
|
|KARSN
|1,94
|354.105.276
|% 16,17
|
|GARAN
|9,63
|297.437.146
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,39
|224.311.576
|% 4,37
|
|KARSN
|1,94
|354.105.276
|% 16,17
|
|YKBNK
|2,39
|224.311.576
|% 4,37
|
|EKGYO
|1,43
|114.835.444
|% 2,88
|
|ADESE
|1,48
|114.878.007
|% 7,25
|
|ODAS
|2,04
|155.975.713
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9561
|7,9960
|% -0,12
|
|Frank
|6,4911
|6,5303
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6624
|1,6707
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|29,22
|
|Altın Gr.
|324
|324
|7,24
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.134
|2.188
|27,78
|
|Yarım
|1.032
|1.058
|13,44
|
|Çeyrek
|517
|529
|6,72
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,89
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,07
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|0,56
|