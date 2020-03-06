***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2020 10:45
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824848
BIST
12:58109.267
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -2.548,53
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.219
12:586,0915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0221
|Açılış
|: 6,0890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:586,8851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8950
En Düşük
6,8333
12:58329,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,85
|Açılış
|: 329,85
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.281.465
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|4.754.774
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,44
|10.376.665
|% 12,16
|
|VAKKO
|6,19
|111.918.036
|% 11,93
|
|BURCE
|8,14
|17.873.838
|% 6,68
|
|ISKUR
|375.000,00
|375.000
|% -10,71
|
|OSMEN
|6,05
|3.988
|% -9,70
|
|DIRIT
|0,67
|37.096
|% -9,46
|
|BALAT
|2,65
|190.351
|% -8,93
|
|DARDL
|5,00
|216.908
|% -8,26
|
|THYAO
|11,19
|601.122.921
|% -4,44
|
|ASELS
|29,56
|353.234.919
|% -2,38
|
|EREGL
|8,95
|291.225.385
|% 2,29
|
|GARAN
|9,94
|250.957.503
|% -3,50
|
|YKBNK
|2,43
|165.188.013
|% -3,95
|
|ODAS
|2,09
|160.041.077
|% -2,34
|
|KARSN
|1,84
|131.090.798
|% -3,66
|
|YKBNK
|2,43
|165.188.013
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,43
|90.337.167
|% -2,72
|
|THYAO
|11,19
|601.122.921
|% -4,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8936
|7,9332
|% -0,10
|
|Frank
|6,4647
|6,5037
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6195
|1,6276
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|14,49
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|24,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,42
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,26
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,64
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,43
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,76
|48,76
|-1,23
|