***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 13:24
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828428
BIST
13:2795.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 1.791,91
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:276,2750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0423
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:277,0006
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0723
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:27320,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,17
|Açılış
|: 320,19
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.854.367
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,98
|2.630.348
|% 9,39
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|6.406.529
|% 9,28
|
|RALYH
|8,00
|32
|% 8,84
|
|AKGRT
|5,05
|3.553.555
|% -15,55
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|ASELS
|25,10
|588.651.318
|% 3,04
|
|THYAO
|8,90
|495.081.190
|% 4,95
|
|GARAN
|9,13
|285.974.931
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,21
|190.237.507
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|170.146.072
|% 1,50
|
|ODAS
|1,32
|151.180.554
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,90
|91.130.265
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|190.237.507
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|170.146.072
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|82.062.984
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8805
|7,9200
|% -0,38
|
|Frank
|6,6114
|6,6512
|% -0,77
|
|Riyal
|1,6658
|1,6741
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|12,07
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,81
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,92
|34,92
|1,70
|