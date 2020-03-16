***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:24
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829101
BIST
12:3989.515
En Yüksek
|Değişim
|: -6,37%
|| -6.090,52
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.505
12:396,3778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0483
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3799
En Düşük
6,2780
12:397,1412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1082
|Açılış
|: 7,1410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:39312,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,77
|Açılış
|: 312,16
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|8.074.489
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|39.109.532
|% 6,23
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|2.010.726
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.307.557
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.054.544
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ASELS
|23,60
|308.365.777
|% -7,31
|
|THYAO
|8,51
|254.771.062
|% -6,89
|
|GARAN
|8,37
|240.634.272
|% -7,10
|
|ECILC
|3,75
|122.918.776
|% -7,64
|
|YKBNK
|2,10
|83.198.342
|% -4,98
|
|IHLGM
|0,89
|46.030.940
|% -6,32
|
|ODAS
|1,28
|64.778.188
|% -7,25
|
|EKGYO
|1,16
|46.874.947
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,51
|20.055.434
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,10
|83.198.342
|% -4,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8054
|7,8445
|% 0,74
|
|Frank
|6,7422
|6,7828
|% 1,75
|
|Riyal
|1,6939
|1,7024
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|-3,22
|
|Altın Gr.
|312
|313
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.081
|2.134
|10,61
|
|Yarım
|1.006
|1.032
|5,13
|
|Çeyrek
|504
|516
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|13,15
|13,20
|-1,55
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,67
|-0,33
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|-2,62
|