GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|ITTFH
|2,33
|39.896.494
|% 9,91
|DAGHL
|3,00
|6.808.952
|% 9,89
|UZERB
|2,49
|69.199
|% 9,69
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2535
|8,2949
|% -0,15
|Frank
|6,8518
|6,8931
|% -0,91
|Riyal
|1,7614
|1,7702
|% -0,86
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|2,40
|Altın Gr.
|341
|341
|-1,85
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,14
|14,18
|0,20
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|B. Petrol
|27,39
|27,39
|2,65
Seans Raporu
- 14:15XU100 Endeks 89, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 5, 605.00 milyon TL de
- 14:15GUBRF Yüzde 4.18 oranında artışla 14.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 699, 417 adet işlem
- 13:01XU100 Endeks seansı %-0, 46 değişimle 88675 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-0, 46 değişimle 88680 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-0, 39 değişimle 88741 puandan