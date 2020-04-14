***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2020 17:39
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837874
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0495
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8202
En Düşük
6,7646
18:057,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1066
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4899
En Düşük
7,3720
18:05379,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 6,64
|Açılış
|: 379,64
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5824
|8,6255
|% 1,71
|
|Frank
|7,0708
|7,1134
|% 1,50
|
|Riyal
|1,8082
|1,8173
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|19,36
|
|Altın Gr.
|381
|381
|7,68
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.494
|50,00
|
|Tam
|2.501
|2.566
|51,50
|
|Yarım
|1.216
|1.249
|25,00
|
|Çeyrek
|610
|625
|12,60
|
|Gümüş.Ons
|15,70
|15,74
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,10
|
|B. Petrol
|29,71
|29,71
|-2,03
|
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