***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 15:40
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865374
BIST
16:591.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
16:597,0405
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1416
|Açılış
|: 7,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
16:598,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,2321
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3997
En Düşük
8,1274
16:59462,83
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 15,90
|Açılış
|: 462,83
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,29
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.451.551
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.226.269
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|419.433.107
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.321
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|997.720
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|17.412.193
|% -9,99
|
|SISE
|6,29
|2.386.600.673
|% 9,39
|
|EKGYO
|2,10
|1.317.156.519
|% -1,41
|
|GARAN
|6,77
|1.254.304.170
|% 0,15
|
|KRDMD
|2,85
|850.108.459
|% 2,52
|
|GUSGR
|5,69
|772.443.492
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,10
|1.317.156.519
|% -1,41
|
|SISE
|6,29
|2.386.600.673
|% 9,39
|
|KRDMD
|2,85
|850.108.459
|% 2,52
|
|GARAN
|6,77
|1.254.304.170
|% 0,15
|
|TSKB
|1,11
|195.423.664
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2275
|9,2738
|% 2,87
|
|Frank
|7,7360
|7,7826
|% 3,05
|
|Riyal
|1,8701
|1,8795
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.046
|2.047
|27,25
|
|Altın Gr.
|462
|462
|15,10
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.080
|96,60
|
|Tam
|3.121
|3.170
|99,20
|
|Yarım
|1.515
|1.547
|50,80
|
|Çeyrek
|760
|775
|24,30
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,35
|
|B. Petrol
|45,95
|45,95
|1,52
|
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