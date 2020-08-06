***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:57
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865599
BIST
10:421.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
10:427,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0638
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1084
En Düşük
7,0287
10:428,4598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0831
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4686
En Düşük
8,3315
10:42466,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,11
|Açılış
|: 466,90
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KAPLM
|9,36
|760.953
|% 9,99
|
|KLGYO
|8,71
|18.105.024
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|4.301.371
|% 9,95
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|580.206
|% -9,99
|
|GARFA
|8,65
|699.723
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,09
|344.245.315
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,99
|320.481.393
|% 0,76
|
|SISE
|6,08
|296.837.796
|% -2,56
|
|GARAN
|6,81
|176.786.881
|% 0,44
|
|ODAS
|2,43
|172.560.873
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,09
|344.245.315
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,99
|320.481.393
|% 0,76
|
|ODAS
|2,43
|172.560.873
|% 3,85
|
|SISE
|6,08
|296.837.796
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,13
|60.793.314
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3157
|9,3624
|% 1,12
|
|Frank
|7,7707
|7,8175
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8862
|1,8957
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|9,38
|
|Altın Gr.
|468
|468
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.133
|38,40
|
|Tam
|3.163
|3.233
|49,10
|
|Yarım
|1.535
|1.573
|19,20
|
|Çeyrek
|770
|788
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,21
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,20
|