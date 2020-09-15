***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 15:36
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875102
BIST
16:511.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:517,4905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:518,8813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:51471,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,99
|Açılış
|: 471,76
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:51
|EUKYO
|2,31
|8.229.756
|% 10,00
|
|RYSAS
|7,15
|147.284.812
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.013.647
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.620.016
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|39.988.405
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,66
|78.927.135
|% -8,50
|
|METUR
|5,49
|3.947.575
|% -8,50
|
|PETKM
|4,38
|1.332.551.180
|% 1,86
|
|KRDMD
|3,13
|1.212.477.949
|% -0,63
|
|SISE
|6,40
|461.340.717
|% -0,47
|
|TUPRS
|81,70
|376.582.115
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,73
|342.609.878
|% 0,37
|
|PETKM
|4,38
|1.332.551.180
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,49
|208.519.807
|% 2,76
|
|ZOREN
|2,73
|342.609.878
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,84
|211.479.060
|% 0,55
|
|IHYAY
|1,24
|96.513.615
|% 1,64
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4837
|7,4905
|% 0,08
|
|Euro
|8,8720
|8,8813
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6169
|9,6652
|% 0,35
|
|Frank
|8,2271
|8,2767
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,12
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|0,00
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.199
|10,55
|
|Yarım
|1.509
|1.547
|5,10
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,07
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|0,44
|