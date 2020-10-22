***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 10:11
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882981
BIST
10:471.209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,73
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.209
10:477,7948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0179
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8278
En Düşük
7,7916
10:479,2507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2833
En Düşük
9,2461
10:47481,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,28
|Açılış
|: 481,21
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KARTN
|1.125,70
|864.538
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|855.591
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|64.007.199
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.529.529
|% 9,98
|
|IZFAS
|8,39
|953.951
|% 9,96
|
|SEKUR
|9,63
|209.183
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|552.094
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,68
|1.863.167
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|113.551.322
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|3.412.028
|% -9,96
|
|TSKB
|1,64
|380.823.183
|% -2,96
|
|SKBNK
|2,01
|214.694.624
|% 2,03
|
|GARAN
|7,48
|200.124.545
|% -0,66
|
|ESEN
|21,02
|183.118.372
|% 5,15
|
|DGKLB
|3,28
|155.493.846
|% 3,47
|
|TSKB
|1,64
|380.823.183
|% -2,96
|
|SKBNK
|2,01
|214.694.624
|% 2,03
|
|DGKLB
|3,28
|155.493.846
|% 3,47
|
|YKBNK
|2,36
|105.548.479
|% -0,84
|
|GSDHO
|2,50
|102.775.372
|% -1,19
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7898
|7,7948
|% -0,23
|
|Euro
|9,2435
|9,2507
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,2101
|10,2613
|% -0,30
|
|Frank
|8,5737
|8,6253
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0732
|2,0836
|% -0,17
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-4,24
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,12
|