***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 10:45
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883005
BIST
16:141.199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -12,81
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
16:147,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1445
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
16:149,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1622
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
16:14487,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,44
|Açılış
|: 487,93
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler16:12
|GENTS
|4,29
|60.285.900
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.292.304
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.737.195
|% 9,99
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|122.401.996
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,18
|2.959.278.151
|% -4,65
|
|TSKB
|1,80
|2.614.738.955
|% 6,51
|
|AKBNK
|5,17
|779.267.554
|% -4,26
|
|SISE
|6,89
|688.660.155
|% -1,01
|
|VAKBN
|4,15
|666.952.067
|% -4,38
|
|TSKB
|1,80
|2.614.738.955
|% 6,51
|
|GARAN
|7,18
|2.959.278.151
|% -4,65
|
|SKBNK
|1,99
|645.190.224
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,26
|663.603.827
|% -5,04
|
|EKGYO
|1,92
|326.259.792
|% -0,52
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9554
|7,9581
|% 1,86
|
|Euro
|9,4216
|9,4292
|% 1,78
|
|Sterlin
|10,3966
|10,4487
|% 1,53
|
|Frank
|8,7393
|8,7920
|% 1,68
|
|Riyal
|2,1148
|2,1254
|% 1,83
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-18,96
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|7,00
|
|Tam
|3.204
|3.285
|6,91
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|3,34
|
|Çeyrek
|777
|795
|1,67
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,02
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,12
|
Seans Raporu
16:12
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