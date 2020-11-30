***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 12:18
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890509
BIST
13:361.312
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -16,88
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
13:367,7860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0277
|Açılış
|: 7,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7635
13:369,3318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0198
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,3049
13:36443,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -6,03
|Açılış
|: 443,51
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
442,80
BIST En Aktif Hisseler13:34
|SELEC
|12,54
|179.248.590
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|204.079
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|108.083.839
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|36.669.487
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,52
|50.776.119
|% 9,93
|
|PKENT
|855,00
|23.680
|% -10,00
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|KERVN
|1,26
|3.959.291
|% -9,35
|
|POLTK
|325,00
|726.940
|% -9,22
|
|ISBIR
|2.850,00
|440.626
|% -8,06
|
|EKGYO
|2,21
|1.424.437.731
|% 1,84
|
|GARAN
|9,05
|1.094.171.989
|% -1,42
|
|PETKM
|4,30
|852.903.771
|% 1,65
|
|KRDMD
|5,07
|570.803.206
|% -1,74
|
|AKBNK
|6,24
|480.616.752
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,21
|1.424.437.731
|% 1,84
|
|TEKTU
|2,13
|426.529.491
|% 7,04
|
|TSKB
|2,27
|462.880.594
|% -5,81
|
|PETKM
|4,30
|852.903.771
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,94
|390.652.209
|% -1,67
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7768
|7,7809
|% -0,42
|
|Euro
|9,3198
|9,3295
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,3389
|10,3908
|% -0,18
|
|Frank
|8,5806
|8,6323
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0693
|2,0796
|% -0,38
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-17,15
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|2.953
|2.998
|-42,00
|
|Tam
|2.940
|3.014
|-43,56
|
|Yarım
|1.421
|1.458
|-21,07
|
|Çeyrek
|713
|729
|-10,54
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,15
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|5,53
|5,54
|-0,16
|
|B. Petrol
|47,27
|47,27
|-0,98
|