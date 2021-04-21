***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:43
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930195
BIST
16:281.328
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -37,58
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.327
16:288,1986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0914
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:289,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0891
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:28469,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,35
|Açılış
|: 469,28
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.716.815
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.220.831
|% 9,52
|
|ISKPL
|28,26
|32.068.460
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.373.534
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|9.570.269
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|BLCYT
|15,59
|41.596.229
|% -9,99
|
|EREGL
|18,12
|912.517.764
|% -0,60
|
|PETKM
|6,38
|888.959.813
|% -2,89
|
|GARAN
|6,93
|823.988.836
|% -2,26
|
|KRDMD
|6,96
|525.197.877
|% -3,33
|
|THYAO
|10,81
|443.611.704
|% -3,14
|
|YKBNK
|2,06
|347.521.426
|% -2,83
|
|PETKM
|6,38
|888.959.813
|% -2,89
|
|GARAN
|6,93
|823.988.836
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,81
|169.280.735
|% -1,63
|
|ODAS
|2,45
|223.890.051
|% -9,93
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1939
|8,1986
|% 1,13
|
|Euro
|9,8506
|9,8580
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,3265
|11,3833
|% 0,50
|
|Frank
|8,8690
|8,9224
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1735
|2,1844
|% 0,83
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|6,33
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|-1,54
|