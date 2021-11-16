***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 10:02
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977955
BIST
12:071.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
12:0710,1730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1152
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
12:0711,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1295
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
12:07612,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 9,65
|Açılış
|: 612,34
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
613,06
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler12:05
|ELITE
|19,72
|89.601.334
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|45,98
|95.079.306
|% 8,19
|
|ESCAR
|24,92
|23.738.230
|% 8,16
|
|OYLUM
|8,05
|7.724.974
|% -8,11
|
|NUGYO
|10,21
|4.899.709
|% -6,50
|
|ADESE
|1,04
|111.607.535
|% -5,45
|
|HEDEF
|3,40
|13.796.699
|% -5,29
|
|GRNYO
|2,48
|1.459.143
|% -4,98
|
|GARAN
|12,32
|1.711.001.952
|% 5,93
|
|AKBNK
|7,25
|1.570.609.712
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,47
|1.499.566.150
|% 2,36
|
|PETKM
|7,90
|1.200.481.489
|% -0,38
|
|ISCTR
|7,06
|911.922.008
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,47
|1.499.566.150
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,19
|295.503.928
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,25
|1.570.609.712
|% 4,02
|
|PETKM
|7,90
|1.200.481.489
|% -0,38
|
|TSKB
|1,65
|236.084.122
|% -4,07
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1668
|10,1719
|% 1,13
|
|Euro
|11,5605
|11,5687
|% 1,16
|
|Sterlin
|13,6630
|13,7316
|% 1,62
|
|Frank
|10,9446
|11,0106
|% 1,11
|
|Riyal
|2,7038
|2,7174
|% 1,11
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|8,12
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,73
|
|Cumhuriyet
|4.035
|4.096
|69,00
|
|Tam
|4.019
|4.119
|72,35
|
|Yarım
|1.942
|1.993
|35,00
|
|Çeyrek
|974
|996
|17,50
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,22
|8,23
|0,10
|
|B. Petrol
|82,80
|82,80
|0,75
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:17DOAS
Yüzde 8.19 oranında artışla 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 132, 625 adet işlem
-
12:16ELITE
Yüzde 9.98 oranında artışla 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 634, 730 adet işlem
-
12:15DESA
Yüzde 4.91 oranında artışla 8.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 048 adet işlem
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12:14XU100
Endeks 1, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 15, 580.00 milyon TL de
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12:14PKART
Yüzde 4.33 oranında artışla 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 359, 393 adet işlem