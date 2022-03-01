***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 13:41
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005720
BIST
13:521.969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 22,36
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.962
13:5213,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0988
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9434
En Düşük
13,7651
13:5215,6344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0626
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
13:52862,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 11,42
|Açılış
|: 862,00
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
862,65
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler13:52
|HUBVC
|9,13
|3.093.080
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|379.292
|% 9,97
|
|KONKA
|10,08
|39.005.057
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,04
|183.564.532
|% 9,82
|
|KARYE
|17,28
|57.279.144
|% -9,95
|
|PKENT
|358,00
|10.869.724
|% -6,18
|
|GRNYO
|2,02
|366.131
|% -4,72
|
|BTCIM
|14,12
|12.428.622
|% -4,59
|
|AKFGY
|3,93
|25.857.402
|% -4,15
|
|THYAO
|25,52
|2.465.038.153
|% -0,39
|
|GARAN
|11,56
|2.168.096.962
|% 4,33
|
|EREGL
|32,78
|1.903.740.709
|% 5,47
|
|YKBNK
|3,65
|1.451.969.023
|% 1,96
|
|KRDMD
|11,98
|1.448.634.046
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,65
|1.451.969.023
|% 1,96
|
|GARAN
|11,56
|2.168.096.962
|% 4,33
|
|HUNER
|2,87
|372.530.036
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,14
|909.659.734
|% 1,56
|
|KRDMD
|11,98
|1.448.634.046
|% 2,13
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9357
|13,9434
|% 0,71
|
|Euro
|15,5964
|15,6344
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,6100
|18,7034
|% 0,42
|
|Frank
|15,0820
|15,1728
|% 0,22
|
|Riyal
|3,7018
|3,7204
|% 0,52
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|13,73
|
|Altın Gr.
|861
|862
|10,93
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|47,00
|
|Tam
|5.689
|5.833
|57,56
|
|Yarım
|2.750
|2.822
|27,85
|
|Çeyrek
|1.379
|1.411
|13,92
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,53
|