***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 17:34
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012712
BIST
17:272.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -7,79
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
17:2714,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0102
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:2716,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0193
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:27935,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,08
|Açılış
|: 935,01
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:24
|ULUSE
|70,45
|13.981.178
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|65.165.689
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.155.024
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.020.618
|% 9,95
|
|MEPET
|2,51
|14.314.242
|% 9,61
|
|PKENT
|232,40
|9.391.516
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.851.371
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|45.097.236
|% -9,81
|
|SANEL
|6,08
|7.498.234
|% -9,25
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KRDMD
|15,46
|4.147.119.965
|% 0,85
|
|THYAO
|28,06
|1.830.888.901
|% -0,14
|
|EREGL
|33,70
|1.824.430.643
|% 0,60
|
|SISE
|14,34
|1.703.149.882
|% 1,34
|
|GARAN
|12,05
|1.601.707.117
|% -0,99
|
|KRDMD
|15,46
|4.147.119.965
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,27
|490.482.434
|% -2,99
|
|YKBNK
|3,92
|741.185.826
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,23
|558.315.255
|% -2,42
|
|GARAN
|12,05
|1.601.707.117
|% -0,99
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8369
|14,8429
|% 0,10
|
|Euro
|16,3263
|16,3594
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,4827
|19,5804
|% -0,30
|
|Frank
|15,8649
|15,9605
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9438
|3,9636
|% -0,03
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|20,24
|
|Altın Gr.
|934
|935
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,80
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,27
|
|B. Petrol
|119
|119
|-2,64
|
Seans Raporu
17:24
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17:39IPEKE
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 15.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 542, 795 adet işlem
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17:38YAPRK
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 405, 717 adet işlem
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17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 9 kaybederek (% -0.25 ) 1, 964
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17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, NIBAS, ENSRI, SEYKM, ULUSE
-
17:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, GZNMI, DZGYO