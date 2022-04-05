***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2022 17:46
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016027
BIST
17:482.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,85
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
17:4814,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0499
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:4816,1187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0999
17:48913,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 913,24
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ULUSE
|150,70
|14.806.309
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.931.004
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.031.275
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|76.479.114
|% 9,97
|
|ACSEL
|33,98
|74.683.272
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|84.880.195
|% -9,93
|
|LIDER
|18,79
|806.364.648
|% -8,34
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GZNMI
|45,50
|32.400.601
|% -6,69
|
|GRNYO
|2,37
|3.868.114
|% -5,20
|
|THYAO
|34,36
|5.723.851.136
|% 2,69
|
|ASELS
|25,70
|3.610.979.107
|% 1,42
|
|KRDMD
|15,79
|3.414.123.209
|% -0,38
|
|GARAN
|12,50
|3.116.977.389
|% -1,03
|
|SISE
|16,38
|2.787.941.933
|% 0,68
|
|ODAS
|1,90
|964.427.171
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,56
|1.075.031.818
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,19
|1.357.431.824
|% -0,48
|
|GARAN
|12,50
|3.116.977.389
|% -1,03
|
|AKBNK
|7,68
|1.909.774.076
|% -0,52
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7194
|14,7274
|% 0,33
|
|Euro
|16,1025
|16,1141
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,2582
|19,3548
|% 0,29
|
|Frank
|15,7866
|15,8817
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9141
|3,9337
|% 0,30
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,28
|
|Altın Gr.
|915
|915
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,55
|