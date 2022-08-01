***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2022 10:01
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050142
BIST
11:542.634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 41,18
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
11:5417,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0439
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
11:5418,4422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1213
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4422
En Düşük
18,2569
11:541.019,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.019,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler11:52
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|24.277.988
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|38.681.985
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,87
|35.766.632
|% 9,92
|
|ITTFH
|1,83
|34.949.862
|% 9,58
|
|IMASM
|70,05
|14.345.905
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|75.721.608
|% -9,92
|
|KZBGY
|64,60
|61.060.217
|% -8,82
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,18
|15.347.466
|% -7,57
|
|SISE
|22,94
|1.372.811.060
|% 5,13
|
|THYAO
|50,80
|1.015.607.242
|% 0,79
|
|SASA
|45,58
|864.318.803
|% 2,47
|
|TUPRS
|273,20
|541.467.484
|% 1,79
|
|EREGL
|27,98
|525.987.742
|% 1,30
|
|EKGYO
|3,08
|374.699.832
|% -0,32
|
|ODAS
|3,88
|421.351.740
|% 4,02
|
|SISE
|22,94
|1.372.811.060
|% 5,13
|
|YKBNK
|4,76
|270.925.821
|% 0,21
|
|KRPLS
|6,03
|312.459.845
|% 6,73
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9472
|17,9513
|% 0,21
|
|Euro
|18,4147
|18,4305
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,8712
|21,9808
|% 0,57
|
|Frank
|18,8109
|18,9242
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,19
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-0,43
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.798
|6.849
|15,00
|
|Yarım
|3.312
|3.348
|7,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,32
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07FLAP
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 425, 044 adet işlem
-
12:06AKSGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 993, 581 adet işlem
-
12:05ANSGR
Yüzde 5.53 oranında artışla 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 627, 175 adet işlem
-
12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 81 artarak (% 1.66 ) 2, 806
-
12:04XU100
Endeks 2, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 12, 916.00 milyon TL de