***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2022 10:30
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051373
BIST
12:542.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 26,22
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
12:5417,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0136
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
12:5418,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3159
En Düşük
18,2181
12:541.019,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.019,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler12:54
|YEOTK
|21,92
|126.908.652
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|47.233.831
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,51
|221.410.362
|% 9,96
|
|TMSN
|54,05
|213.215.113
|% 9,95
|
|COSMO
|16,53
|258.976
|% 9,83
|
|YAYLA
|4,57
|7.900.150
|% -9,86
|
|KZBGY
|53,30
|64.376.202
|% -7,22
|
|TURGG
|251,00
|13.014.318
|% -6,73
|
|GRNYO
|3,46
|3.809.493
|% -6,49
|
|BRKO
|2,20
|664.250
|% -6,38
|
|THYAO
|54,40
|4.022.015.958
|% 3,92
|
|SISE
|23,32
|1.997.933.399
|% 2,01
|
|SASA
|49,06
|850.804.071
|% 1,66
|
|ASELS
|23,10
|644.538.849
|% 1,67
|
|TSKB
|2,78
|574.564.937
|% 6,51
|
|TSKB
|2,78
|574.564.937
|% 6,51
|
|ODAS
|4,13
|497.630.421
|% 3,25
|
|EKGYO
|3,11
|366.477.560
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,29
|263.462.843
|% 9,57
|
|AKFGY
|2,77
|302.070.014
|% 9,06
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9489
|17,9590
|% 0,08
|
|Euro
|18,2976
|18,3133
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,7878
|21,8971
|% 0,18
|
|Frank
|18,6372
|18,7495
|% -0,13
|
|Riyal
|4,7614
|4,7853
|% 0,04
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|5,35
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,27
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-42,00
|
|Tam
|6.828
|6.877
|21,00
|
|Yarım
|3.327
|3.362
|10,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|99
|99
|-1,27
|