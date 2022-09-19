***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 10:00
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063841
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
0
En Düşük
0
18:0518,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4930
|
18,2968
En Düşük
18,2293
18:0518,2687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0151
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3351
En Düşük
18,2312
18:05979,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,93
|Açılış
|: 979,54
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|52,25
|53.501.826
|% 0,00
|
|ADEL
|33,20
|10.029.226
|% 0,00
|
|ADESE
|1,16
|137.509.139
|% 0,00
|
|AGYO
|5,54
|22.371.746
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|ACSEL
|52,25
|53.501.826
|% 0,00
|
|ADEL
|33,20
|10.029.226
|% 0,00
|
|ADESE
|1,16
|137.509.139
|% 0,00
|
|AGYO
|5,54
|22.371.746
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 0,00
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% 0,00
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2822
|18,2903
|% 0,19
|
|Euro
|18,2441
|18,2645
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,7864
|20,8906
|% -0,00
|
|Frank
|18,8265
|18,9399
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8521
|4,8765
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-9,36
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.651
|6.755
|43,00
|
|Yarım
|3.241
|3.290
|9,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,10
|91,10
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
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10:04XU100
Endeks 3, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 72, 674.00 milyon TL de
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS