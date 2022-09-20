***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 10:00
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064158
BIST
11:533.236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 36,94
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.221
11:5318,3040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
11:5318,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
11:53982,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,73
|Açılış
|: 982,41
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
981,51
BIST En Aktif Hisseler11:51
|PINSU
|8,83
|31.919.647
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,56
|273.570.673
|% 8,54
|
|AYEN
|25,62
|74.399.847
|% 7,65
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|AKENR
|2,53
|55.595.364
|% 6,75
|
|TSKB
|3,97
|9.910.466
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|2.865.302
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|2.610.307
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,49
|2.848.183.226
|% -9,29
|
|HALKB
|8,26
|1.101.990.746
|% -7,71
|
|VAKBN
|8,49
|2.848.183.226
|% -9,29
|
|ISCTR
|8,06
|1.334.374.770
|% 2,15
|
|THYAO
|71,25
|1.330.689.345
|% 3,64
|
|ASELS
|30,76
|1.211.387.214
|% 1,12
|
|GARAN
|19,85
|1.127.691.803
|% 1,22
|
|VAKBN
|8,49
|2.848.183.226
|% -9,29
|
|ISCTR
|8,06
|1.334.374.770
|% 2,15
|
|EKGYO
|3,92
|536.886.122
|% -0,51
|
|HALKB
|8,26
|1.101.990.746
|% -7,71
|
|YKBNK
|7,08
|858.327.579
|% 5,04
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2883
|18,3158
|% 0,12
|
|Euro
|18,3199
|18,3348
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,8610
|20,9656
|% 0,19
|
|Frank
|18,8792
|18,9929
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8526
|4,8769
|% 0,20
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-6,34
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.683
|6.772
|-17,00
|
|Yarım
|3.256
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|0,72
|
Seans Raporu
11:51
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