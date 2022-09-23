***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 15:50
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064916
BIST
15:443.293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,77
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:4418,4192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1006
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4192
En Düşük
18,3035
15:4417,9846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0567
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:44974,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -9,74
|Açılış
|: 974,15
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:44
|KRPLS
|7,37
|189.168.131
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|145.065.320
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.323.993
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|153.152.010
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.866.983
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.321.282
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|18.933.149
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|8.421.849
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.152.084
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.381.931
|% -9,91
|
|THYAO
|71,10
|3.821.747.375
|% -0,28
|
|SASA
|60,30
|2.095.988.475
|% 3,88
|
|SAHOL
|27,28
|1.518.379.794
|% 0,07
|
|VAKBN
|7,70
|1.316.651.101
|% -0,65
|
|SISE
|27,24
|1.245.567.221
|% -1,02
|
|EKGYO
|4,02
|1.185.949.680
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,52
|834.805.890
|% 6,60
|
|VAKBN
|7,70
|1.316.651.101
|% -0,65
|
|HALKB
|7,67
|1.083.391.701
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,30
|720.222.213
|% 0,95
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4087
|18,4192
|% 0,55
|
|Euro
|17,9733
|17,9846
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,3314
|20,4333
|% -1,05
|
|Frank
|18,7213
|18,8341
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8794
|4,9039
|% 0,58
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,04
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-10,04
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-13,00
|
|Tam
|6.637
|6.734
|-28,00
|
|Yarım
|3.234
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,37
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|-2,77
|
Seans Raporu
15:44
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15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 9 kaybederek (% -0.44 ) 3, 566
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15:58XU100
Endeks 3, 292 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 37, 407.00 milyon TL de
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15:57KZBGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 27.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 945, 409 adet işlem
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15:56MERKO
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 928, 910 adet işlem
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15:54ASUZU
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 229.00 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 249 adet işlem