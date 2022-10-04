***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.10.2022 10:05
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066882
BIST
09:553.436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 43,46
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.436
En Düşük
3.436
09:5518,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,6115
En Düşük
18,4824
09:5518,3823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1553
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,3836
En Düşük
18,1735
09:551.017,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.017,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.018,19
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler09:55
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|YEOTK
|28,00
|40.723.833
|% 7,28
|
|BRKO
|2,10
|327.346
|% 5,00
|
|DOGUB
|8,50
|57.885
|% 4,68
|
|CMENT
|58,80
|93.727
|% 4,44
|
|ULUFA
|4,11
|12.873.539
|% -8,67
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ETYAT
|7,30
|4.987.725
|% -4,20
|
|ARASE
|140,30
|630.087
|% -2,77
|
|COSMO
|57,05
|195.168
|% -2,56
|
|SASA
|72,60
|3.525.447.496
|% 1,82
|
|ASELS
|31,88
|2.866.638.077
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 0,00
|
|GARAN
|21,36
|2.139.453.893
|% 0,00
|
|SISE
|27,14
|2.121.316.127
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 0,00
|
|HALKB
|7,67
|1.587.884.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,27
|1.585.173.928
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,13
|618.879.993
|% 0,00
|
|GARAN
|21,36
|2.139.453.893
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5613
|18,5846
|% 0,19
|
|Euro
|18,3614
|18,3823
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,0218
|21,1273
|% 0,40
|
|Frank
|18,6655
|18,7779
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9193
|4,9440
|% -0,02
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,79
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|2,10
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.798
|6.878
|5,00
|
|Yarım
|3.307
|3.360
|3,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,97
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,16
|
|B. Petrol
|89,42
|89,42
|0,56
|