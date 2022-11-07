***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:13
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077113
BIST
09:554.254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 37,36
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.254
En Düşük
4.230
09:5518,6130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0467
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
09:5518,5234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0321
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
09:55999,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,97
|Açılış
|: 999,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
998,68
BIST En Aktif Hisseler09:55
|DESA
|38,76
|6.197.957
|% 9,06
|
|ATSYH
|158,00
|7.759.515
|% 7,48
|
|INVEO
|27,44
|6.875.284
|% 6,60
|
|GSRAY
|5,70
|10.290.632
|% 6,54
|
|ISBIR
|81,90
|1.154.708
|% 4,87
|
|KIMMR
|9,25
|198.514
|% -9,05
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|BJKAS
|5,39
|2.875.128
|% -4,43
|
|KAPLM
|129,10
|48.413
|% -2,93
|
|MMCAS
|5,10
|38.515
|% -2,30
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|SISE
|33,64
|3.011.965.349
|% 0,00
|
|TCELL
|28,18
|1.959.465.470
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,07
|1.548.836.302
|% 0,00
|
|PGSUS
|349,00
|1.484.147.049
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,07
|1.548.836.302
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,42
|306.063.960
|% 1,26
|
|SISE
|33,64
|3.011.965.349
|% 0,00
|
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6048
|18,6130
|% 0,25
|
|Euro
|18,5018
|18,5234
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,9918
|21,0970
|% -0,34
|
|Frank
|18,5940
|18,7060
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% 0,17
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-10,12
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.684
|6.753
|119,00
|
|Yarım
|3.257
|3.303
|59,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,58
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,88
|