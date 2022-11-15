***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 13:58
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080076
BIST
13:584.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 37,57
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
13:5818,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
13:5819,4244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,2039
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
13:581.062,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.062,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler13:58
|BRLSM
|22,22
|156.465.704
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|1.985.239.156
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|114.042.611
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|677.066.400
|% 9,97
|
|YEOTK
|99,30
|179.181.607
|% 9,97
|
|MNDRS
|9,91
|168.669.217
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|586.513.236
|% -9,97
|
|UZERB
|41,00
|221.628
|% -7,24
|
|NTHOL
|12,98
|112.923.532
|% -7,22
|
|BNTAS
|6,32
|60.735.288
|% -5,11
|
|THYAO
|108,90
|6.709.739.486
|% -0,73
|
|ASELS
|41,66
|4.084.694.153
|% -0,10
|
|EREGL
|36,88
|3.531.037.049
|% -1,23
|
|ODAS
|11,63
|3.527.147.693
|% -2,19
|
|PETKM
|14,97
|3.443.048.956
|% -1,90
|
|ALBRK
|2,80
|899.139.115
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,29
|714.455.721
|% -0,87
|
|ODAS
|11,63
|3.527.147.693
|% -2,19
|
|ISCTR
|9,35
|2.610.211.809
|% 0,97
|
|EKGYO
|5,52
|1.490.555.977
|% -2,47
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6078
|18,6116
|% 0,04
|
|Euro
|19,4129
|19,4244
|% 1,06
|
|Sterlin
|22,0023
|22,1126
|% 0,91
|
|Frank
|19,7469
|19,8658
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,04
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,77
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,92
|
|Cumhuriyet
|7.085
|7.192
|71,00
|
|Tam
|7.051
|7.167
|33,00
|
|Yarım
|3.424
|3.504
|16,00
|
|Çeyrek
|1.712
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-0,62
|