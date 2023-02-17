***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 11:06
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114732
BIST
12:255.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 12,79
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:2518,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:2520,0934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0556
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:251.105,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,83
|Açılış
|: 1.105,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:23
|CMBTN
|674,30
|56.075.595
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.391.780
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.384.198
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.057.119.612
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|77.843.527
|% 9,93
|
|KOZAL
|27,28
|1.732.820.065
|% -94,80
|
|LIDER
|97,20
|19.896.510
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.809.543
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|757.015.042
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.522.870
|% -9,94
|
|TUPRS
|626,60
|2.154.950.589
|% -0,60
|
|THYAO
|141,20
|2.063.556.889
|% 0,86
|
|KRDMD
|19,34
|2.007.368.728
|% 0,57
|
|EREGL
|43,44
|1.755.318.221
|% -2,38
|
|KOZAL
|27,28
|1.732.820.065
|% -94,80
|
|KRDMD
|19,34
|2.007.368.728
|% 0,57
|
|KOZAL
|27,28
|1.732.820.065
|% -94,80
|
|YKBNK
|9,09
|508.029.238
|% -0,33
|
|AKBNK
|16,12
|892.410.978
|% 0,12
|
|EKGYO
|7,41
|391.079.419
|% 1,37
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8628
|18,8701
|% 0,12
|
|Euro
|20,0895
|20,0926
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,4468
|22,5593
|% -0,37
|
|Frank
|20,1853
|20,3068
|% -0,46
|
|Riyal
|5,0148
|5,0400
|% 0,11
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-13,77
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|7.469
|7.582
|-53,00
|
|Tam
|7.512
|7.567
|-89,00
|
|Yarım
|3.670
|3.703
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,89
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,58
|