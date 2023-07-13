***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2023 12:13
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171313
BIST
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15:346.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 46,62
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:3426,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0324
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:3429,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1952
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:341.645,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.645,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:29
|EMKEL
|15,07
|120.137.236
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.979.669
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.408.479
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.747.675
|% 10,00
|
|TETMT
|430,40
|14.734.303
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.014.178
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.526.262.143
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,89
|33.638.327
|% -7,18
|
|ASELS
|68,40
|7.684.716.938
|% 8,06
|
|ASTOR
|84,65
|6.307.313.152
|% 6,01
|
|YKBNK
|14,23
|4.854.454.790
|% 3,19
|
|THYAO
|211,00
|4.488.464.189
|% 0,05
|
|ISCTR
|14,87
|4.207.768.575
|% 1,71
|
|YKBNK
|14,23
|4.854.454.790
|% 3,19
|
|EKGYO
|8,43
|2.802.555.888
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,87
|4.207.768.575
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,96
|608.132.954
|% -0,34
|
|AKBNK
|24,08
|3.637.471.233
|% 4,24
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1483
|26,1536
|% 0,10
|
|Euro
|29,2476
|29,2583
|% 0,67
|
|Sterlin
|34,0641
|34,2349
|% 0,71
|
|Frank
|30,1937
|30,3756
|% 0,69
|
|Riyal
|6,9507
|6,9855
|% 0,13
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|4,53
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|4,14
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.144
|22,00
|
|Tam
|10.628
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.314
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,42
|0,15
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|0,12
|
Seans Raporu
15:29
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15:44ALFAS
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15:41
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15:41XU050
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