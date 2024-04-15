***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2024 12:39
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271794
BIST
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16:209.728
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -85,76
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:2032,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0502
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:2034,5244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0952
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:202.451,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,53
|Açılış
|: 2.452,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:18
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|987.538.975
|% 9,99
|
|FLAP
|10,68
|134.984.311
|% 9,99
|
|PKART
|81,55
|48.305.534
|% 9,98
|
|RYGYO
|30,64
|225.961.703
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.101.085
|% -9,98
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,92
|33.939.563
|% -6,95
|
|KENT
|1.298,00
|17.498.538
|% -6,42
|
|HDFGS
|2,14
|106.754.997
|% -6,14
|
|THYAO
|301,25
|9.091.034.590
|% -2,59
|
|ISCTR
|12,83
|4.395.282.548
|% -0,08
|
|YKBNK
|31,86
|4.362.877.505
|% 0,95
|
|TUPRS
|186,80
|4.138.658.172
|% -0,85
|
|AKBNK
|57,90
|3.341.142.238
|% 2,12
|
|ZOREN
|5,88
|2.120.243.327
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,83
|4.395.282.548
|% -0,08
|
|ODAS
|9,65
|1.651.240.852
|% 4,32
|
|EKGYO
|10,91
|1.615.669.750
|% 1,49
|
|YKBNK
|31,86
|4.362.877.505
|% 0,95
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4050
|32,4068
|% 0,16
|
|Euro
|34,5271
|34,5368
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,4109
|40,6135
|% 0,14
|
|Frank
|35,4281
|35,6057
|% -0,07
|
|Riyal
|8,6291
|8,6723
|% -0,13
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,58
|28,61
|% 0,66
|
|Platin
|966,92
|968,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,36
|1.031,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,77
|89,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.352,01
|2.352,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:18
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