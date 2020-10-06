Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

06.10.2020 14:29
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36 (c) maddesi gereğince ,Şirketimizin 1 Ocak 2020 -30 Eylül 2020 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler itibariyle hazırlanmış işlem yapılan aracı kurumun ünvanı,şirket adına ilgili dönemde aracı kuruluşa ödenen komisyon tutarı,ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini içeren tablolar ekte bulunmaktadır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,001
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,001
BPP (günlük)
% 0,00025
Ters Repo (O/N)
% 0,0005
Ters Repo (vadeli)
% 0,005
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet
% 0
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0,3
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020 2020 2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
2.322 2.009 4.331 4.793 9.124
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
7.601 6.914 14.515 6.076 20.591
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
2.933 4.314 7.247 2.342 9.589
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
12.856 13.237 26.093 13.211 39.304
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
40.554.497 40.565.335 40.559.454 40.108.784 40.352.333
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,032 % 0,033 % 0,064 % 0,033 % 0,097



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878571


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:431.170
Değişim :  0,78% |  9,01
Açılış :  1.165  
Önceki Kapanış :  1.161  
En Yüksek
1.170 En Düşük
1.162
BIST En Aktif Hisseler14:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 4,84 37.516.722 % 10,00  
INVEO 31,90 30.776.291 % 10,00  
SRVGY 29,04 8.984.394 % 10,00  
YAPRK 85,80 1.701.414 % 10,00  
DNISI 10,56 4.337.092 % 10,00  
daha fazla
14:41 Alış Satış %  
Dolar 7,7670 7,7702 % 0,07  
Euro 9,1639 9,1682 % 0,21  
Sterlin 10,0271 10,0773 % -0,23  
Frank 8,4663 8,5173 % 0,18  
Riyal 2,0649 2,0752 % 0,05  
daha fazla
14:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 3,53  
Altın Gr. 478 478 0,70  
Cumhuriyet 3.162 3.210 12,00  
Tam 3.148 3.226 4,71  
Yarım 1.521 1.561 2,28  
Çeyrek 763 780 1,14  
Gümüş.Ons 24,44 24,46 0,08  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,00  
B. Petrol 41,84 41,84 0,55  
Seans Raporu 14:41
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru