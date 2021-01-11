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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

11.01.2021 11:54



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36 (c) maddesi gereğince ,Şirketimizin 1 Ocak 2020 -31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler itibariyle hazırlanmış işlem yapılan aracı kurumun ünvanı,şirket adına ilgili dönemde aracı kuruluşa ödenen komisyon tutarı,ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini içeren tablolar ekte bulunmaktadır.
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,001
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,001
BPP (günlük)
% 0,00025
Ters Repo (O/N)
% 0,0005
Ters Repo (vadeli)
% 0,005
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet
% 0
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0,3
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
2.322 2.009 4.331 4.793 9.124 5.478 14.602
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
7.601 6.914 14.515 6.076 20.591 1.630 22.221
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
2.933 4.314 7.247 2.342 9.589 3.883 13.472
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
12.856 13.237 26.093 13.211 39.304 10.991 50.295
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
40.554.497 40.565.335 40.559.454 40.108.784 40.352.333 40.521.439 40.395.952
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,032 % 0,033 % 0,064 % 0,033 % 0,097 % 0,027 % 0,125



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899597


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TURGG 146,30 54.980.836 % 10,00  
YAPRK 88,55 16.673.588 % 10,00  
KONYA 1.324,40 41.983.483 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
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Riyal 1,9792 1,9891 % 1,01  
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Altın Ons 1.848 1.849 0,61  
Altın Gr. 444 444 5,66  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,05 25,09 -0,24  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,03  
B. Petrol 55,47 55,47 -0,52  
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