***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2022 15:59
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17/03/2022 tarihli 2022-04 sayılı toplantısında, 2022 yılına ait bağımsız denetim hizmetinin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011054
BIST
16:152.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 44,91
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:1514,7605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1450
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:1516,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2041
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:15921,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 16,37
|Açılış
|: 921,05
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:13
|YEOTK
|62,75
|8.480.161
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|3.068.719
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.384.890
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.526.499
|% 9,33
|
|AVGYO
|3,16
|35.227.209
|% 8,97
|
|PKENT
|393,30
|105.016.498
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.423.392
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,86
|21.526.403
|% -3,38
|
|KRDMD
|14,70
|2.549.829.117
|% 2,15
|
|EREGL
|35,50
|2.469.326.994
|% 3,56
|
|GARAN
|11,88
|2.188.916.230
|% 0,17
|
|THYAO
|27,82
|1.939.406.187
|% 0,43
|
|FROTO
|307,20
|1.322.498.027
|% 7,23
|
|DOHOL
|3,43
|801.790.051
|% 4,57
|
|GARAN
|11,88
|2.188.916.230
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,87
|668.775.241
|% 1,84
|
|KRDMD
|14,70
|2.549.829.117
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,27
|295.275.595
|% 1,79
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7584
|14,7617
|% 1,00
|
|Euro
|16,3205
|16,3521
|% 1,25
|
|Sterlin
|19,2787
|19,3754
|% 0,69
|
|Frank
|15,6301
|15,7243
|% 1,10
|
|Riyal
|3,9198
|3,9394
|% 0,99
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|12,05
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,65
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|93,00
|
|Tam
|6.071
|6.224
|90,22
|
|Yarım
|2.934
|3.011
|43,65
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|21,82
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,24
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,98
|
Seans Raporu
16:13
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16:28YGYO
Yüzde 5.33 oranında artışla 0.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 800 adet işlem
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16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 1 artarak (% 2.44 ) 2, 397
-
16:26XU100
Endeks 2, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 25, 013.00 milyon TL de
-
16:24DYOBY
Yüzde 5.96 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 784, 154 adet işlem
-
16:21HEDEF
Yüzde 6.29 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 737, 051 adet işlem