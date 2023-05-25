***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.05.2023 14:37
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2023
Tescil Tarihi
24.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2023-10837
Açıklamalar
28 Nisan 2023 tarihli Genel Kurul'da Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmiş olup 24 Mayıs 2023 tarihli ve 10837 numaralı TTSG ile tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153796
BIST
16:184.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 21,62
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:1819,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 21,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9343
En Düşük
19,8779
16:1821,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0740
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:181.249,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,98
|Açılış
|: 1.249,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.185
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|135.929.541
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.605.696
|% 9,85
|
|MIATK
|102,20
|82.126.771
|% 9,30
|
|SAMAT
|21,12
|57.956.912
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.716
|% -9,96
|
|RODRG
|44,84
|77.551.187
|% -8,30
|
|AVHOL
|25,50
|211.081.712
|% -8,21
|
|CELHA
|27,70
|28.444.693
|% -6,29
|
|THYAO
|134,70
|2.523.749.114
|% 1,43
|
|SASA
|49,14
|1.898.572.276
|% -2,98
|
|EUPWR
|81,40
|1.615.037.190
|% 5,24
|
|CWENE
|145,00
|1.553.603.206
|% 8,86
|
|ASTOR
|50,45
|1.266.332.122
|% 3,04
|
|EKGYO
|6,30
|939.051.664
|% 2,11
|
|ISCTR
|10,31
|1.238.178.349
|% 0,98
|
|YKBNK
|8,92
|1.019.804.154
|% 2,41
|
|AKBNK
|14,32
|1.143.988.817
|% 2,65
|
|KLGYO
|2,09
|116.608.911
|% 7,73
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9248
|19,9289
|% 0,20
|
|Euro
|21,4091
|21,4530
|% 0,35
|
|Sterlin
|24,5386
|24,6616
|% 0,06
|
|Frank
|21,9111
|22,0431
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2991
|5,3256
|% 0,21
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-298,00
|
|Tam
|9.118
|9.368
|-247,98
|
|Yarım
|4.468
|4.602
|-116,00
|
|Çeyrek
|2.241
|2.301
|-51,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|-1,05
|