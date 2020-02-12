***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
12.02.2020 14:56
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/12/2019
Bildirim İçeriği
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Açıklamalar
27/05/2015 tarihinde ,29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikte
ödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmiştir. Şirketimizce 10.02.2020 tarihinde personele yapılan yıllık performans
ikramiye ödemeleri ile ilgili bilgilere ekteki tabloda yer verilmiştir
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
GENEL MÜDÜR İKRAMİYE 59.158,68
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ İKRAMİYE 40.920,22
MÜFETTİŞ İKRAMİYE 24.218,26
UZMAN YARDIMCISI İKRAMİYE 22.096
DİĞER İKRAMİYE 17.932,61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818588
BIST
14:54121.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.384,94
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
14:546,0425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
14:546,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
14:54304,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,86
|Açılış
|: 304,33
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.268.911
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|ESCOM
|4,02
|47.321.565
|% 14,86
|
|ASELS
|27,94
|3.138.778.187
|% 12,84
|
|COSMO
|2,66
|28.263
|% 9,92
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,77
|316.199.564
|% -8,50
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|IHGZT
|4,25
|2.108
|% -5,13
|
|OZRDN
|2,53
|3.808
|% -4,53
|
|ASELS
|27,94
|3.138.778.187
|% 12,84
|
|THYAO
|14,82
|2.281.462.379
|% 3,64
|
|HALKB
|7,27
|564.235.776
|% 4,76
|
|GARAN
|11,94
|406.641.656
|% 0,17
|
|ODAS
|2,22
|382.997.233
|% 2,78
|
|IHLGM
|1,34
|300.514.476
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|382.997.233
|% 2,78
|
|EKGYO
|1,66
|276.167.196
|% 0,61
|
|THYAO
|14,82
|2.281.462.379
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,94
|346.340.891
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8204
|7,8596
|% 0,60
|
|Frank
|6,1712
|6,2083
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6055
|1,6136
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-1,61
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|2,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|-1,65
|
|Yarım
|969
|994
|-0,80
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|1,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:06CRFSA
Yüzde 6.40 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 993 adet işlem
-
15:05FROTO
Yüzde 4.19 oranında artışla 75.85 lira fiyatla işlem gören hissede 629, 913 adet işlem
-
15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, ARCLK, EREGL
-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1411, 43 artarak (% 1.25 ) 114, 733
-
15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, EMNIS, EGCYH, EUYO, IHLGM