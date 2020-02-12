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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

12.02.2020 14:56
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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )

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Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

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13/12/2019
Bildirim İçeriği

Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

Açıklamalar

27/05/2015 tarihinde ,29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca Menkul  Kıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikte 
ödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmiştir. Şirketimizce 10.02.2020 tarihinde personele yapılan yıllık performans 
ikramiye ödemeleri ile ilgili bilgilere ekteki tabloda yer verilmiştir

Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
GENEL MÜDÜR İKRAMİYE 59.158,68
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ İKRAMİYE 40.920,22
MÜFETTİŞ İKRAMİYE 24.218,26
UZMAN YARDIMCISI İKRAMİYE 22.096
DİĞER İKRAMİYE 17.932,61




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818588


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