***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÇalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/12/2019Bildirim İçeriğiÇalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerAçıklamalar27/05/2015 tarihinde ,29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikteödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmiştir. Şirketimizce 10.02.2020 tarihinde personele yapılan yıllık performansikramiye ödemeleri ile ilgili bilgilere ekteki tabloda yer verilmiştirÇalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan ÖdemelerÖdeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)GENEL MÜDÜR İKRAMİYE 59.158,68MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ İKRAMİYE 40.920,22MÜFETTİŞ İKRAMİYE 24.218,26UZMAN YARDIMCISI İKRAMİYE 22.096DİĞER İKRAMİYE 17.932,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818588BIST