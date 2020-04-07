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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

07.04.2020 14:12
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulunun III-48.5 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 19.ve 36-ç maddeleri gereğince,şirketimizin 1 Ocak 2020- 31 Mart 2020 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler halinde hazırlanan, işlem yapılan portföy yönetim şirketinin ünvanı, ödenen komisyon tutarı ,ortalama net aktif değer ve ortalama net aktif değerinin ödenen komisyon tutarına oranı bilgilerini içeren tablo ekte bulunmaktadır.

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2020
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
80783
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
4460
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
40554497
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,2102



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835737


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,42 153.906.616 % 10,00  
BFREN 214,50 3.297.341 % 10,00  
IDEAS 2,42 241.660 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.107.583 % 10,00  
METAL 0,88 23.726 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3216 8,3633 % 0,72  
Frank 6,9339 6,9757 % 0,55  
Riyal 1,7899 1,7989 % -0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.648 -14,74  
Altın Gr. 356 357 -5,29  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,16 15,21 0,18  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,02  
B. Petrol 33,70 33,70 0,65  
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