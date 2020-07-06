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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

06.07.2020 15:20
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulunun III-48.5 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 19.ve 36-ç maddeleri gereğince,şirketimizin 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler halinde hazırlanan, işlem yapılan portföy yönetim şirketinin ünvanı, ödenen komisyon tutarı ,ortalama net aktif değer ve ortalama net aktif değerinin ödenen komisyon tutarına oranı bilgilerini içeren tablo ekte bulunmaktadır.
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2020 2020 2020
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
80783 81345 162128
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı

Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş T. Garanti Bankası A.Ş
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
4460 4460 8920
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
40554497 40565335 40559454
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,2102 % 0,2115 % 0,4217



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855006


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 26.124.012 % 10,00  
PKENT 189,20 2.803.827 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.129.562 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
KENT 689,10 31.890.224 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5579 8,6008 % 0,24  
Frank 7,2789 7,3228 % 0,76  
Riyal 1,8239 1,8331 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 11,09  
Altın Gr. 394 394 1,69  
Cumhuriyet 2.552 2.571 16,60  
Tam 2.627 2.638 17,10  
Yarım 1.276 1.290 8,40  
Çeyrek 638 646 4,20  
Gümüş.Ons 18,37 18,40 0,38  
Gümüş Gr. 4,04 4,05 0,07  
B. Petrol 42,80 42,80 0,00  
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