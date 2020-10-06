***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
06.10.2020 14:29
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulunun III-48.5 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 19.ve 36-ç maddeleri gereğince,şirketimizin 1 Ocak 2020- 30 Eylül 2020 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler halinde hazırlanan, işlem yapılan portföy yönetim şirketinin ünvanı, ödenen komisyon tutarı ,ortalama net aktif değer ve ortalama net aktif değerinin ödenen komisyon tutarına oranı bilgilerini içeren tablo ekte bulunmaktadır.
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2020 2020 2020 2020 2020
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
14:431.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.162
14:437,7692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:439,1674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0185
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:43478,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,15
|Açılış
|: 478,90
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
479,08
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:42
|YAPRK
|85,80
|1.701.671
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|37.517.318
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|30.946.286
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.984.394
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|681.917
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.295.050.436
|% 1,53
|
|ODAS
|3,31
|998.168.681
|% 9,60
|
|SISE
|6,97
|832.096.787
|% -0,71
|
|TURSG
|6,24
|556.257.729
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,68
|462.405.510
|% 2,68
|
|ODAS
|3,31
|998.168.681
|% 9,60
|
|GARAN
|7,29
|1.295.050.436
|% 1,53
|
|ZOREN
|2,68
|462.405.510
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,80
|282.450.862
|% 1,69
|
|SISE
|6,97
|832.096.787
|% -0,71
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7657
|7,7692
|% 0,06
|
|Euro
|9,1618
|9,1674
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0337
|10,0840
|% -0,16
|
|Frank
|8,4698
|8,5208
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0649
|2,0753
|% 0,06
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|3,58
|
|Altın Gr.
|479
|479
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
|
|Tam
|3.149
|3.227
|5,70
|
|Yarım
|1.522
|1.561
|2,75
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,01
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,65
|