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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

06.10.2020 14:29
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulunun III-48.5 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 19.ve 36-ç maddeleri gereğince,şirketimizin 1 Ocak 2020- 30 Eylül 2020 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler halinde hazırlanan, işlem yapılan portföy yönetim şirketinin ünvanı, ödenen komisyon tutarı ,ortalama net aktif değer ve ortalama net aktif değerinin ödenen komisyon tutarına oranı bilgilerini içeren tablo ekte bulunmaktadır.

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2020 2020 2020 2020 2020
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.



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BIST En Aktif Hisseler14:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 85,80 1.701.671 % 10,00  
FORMT 4,84 37.517.318 % 10,00  
INVEO 31,90 30.946.286 % 10,00  
SRVGY 29,04 8.984.394 % 10,00  
DNISI 10,56 4.337.092 % 10,00  
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14:42 Alış Satış %  
Dolar 7,7657 7,7692 % 0,06  
Euro 9,1618 9,1674 % 0,20  
Sterlin 10,0337 10,0840 % -0,16  
Frank 8,4698 8,5208 % 0,22  
Riyal 2,0649 2,0753 % 0,06  
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14:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 3,58  
Altın Gr. 479 479 0,94  
Cumhuriyet 3.162 3.210 12,00  
Tam 3.149 3.227 5,70  
Yarım 1.522 1.561 2,75  
Çeyrek 763 780 1,38  
Gümüş.Ons 24,42 24,46 0,08  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,01  
B. Petrol 41,94 41,94 0,65  
Seans Raporu 14:42
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