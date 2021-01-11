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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

11.01.2021 11:54



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulunun III-48.5 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 19.ve 36-ç maddeleri gereğince,şirketimizin 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020  tarihleri itibariyle kümülatif dönemler halinde hazırlanan, işlem yapılan portföy yönetim şirketinin ünvanı, ödenen komisyon tutarı ,ortalama net aktif değer ve ortalama net aktif  değerinin ödenen komisyon tutarına oranı bilgilerini içeren tablo ekte bulunmaktadır.
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
80783 81345 162128 79540 241668 81264 322932
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
4460 4460 8920 4460 13380 4460 17840
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
40554497 40565335 40559454 40108784 40352333 40521439 40395952
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,2102 % 0,2115 % 0,4217 % 0,2094 % 0,6321 % 0,2116 % 0,8436



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899598


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TURGG 146,30 54.980.836 % 10,00  
YAPRK 88,55 16.673.588 % 10,00  
KONYA 1.324,40 41.983.483 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
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11:51 Alış Satış %  
Dolar 7,4533 7,4589 % 1,16  
Euro 9,0866 9,0984 % 0,81  
Sterlin 10,0235 10,0738 % 0,53  
Frank 8,3556 8,4059 % 0,72  
Riyal 1,9785 1,9884 % 0,98  
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11:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.850 1,52  
Altın Gr. 443 443 5,32  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,12 25,16 -0,17  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,00  
B. Petrol 55,47 55,47 -0,52  
Seans Raporu 11:51
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