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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

11.01.2022 11:30
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ü


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulunun III-48.5 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 19.ve 36-ç maddeleri gereğince,şirketimizin 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler halinde hazırlanan, işlem yapılan portföy yönetim şirketinin ünvanı, ödenen komisyon tutarı ,ortalama net aktif değer ve ortalama net aktif  değerinin ödenen komisyon tutarına oranı bilgilerini içeren tablo ekte bulunmaktadır.

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
82243 83489 165732 72079 237811 49510 287321
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
5006 5005 10011 5005 15016 5006 20022
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
41035892 41868213 41445340 41731323 41538595 41231179 41458346
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,213 % 0,211 % 0,424 % 0,185 % 0,609 % 0,132 % 0,741



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992700


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UZERB 61,90 293.406 % 9,95  
EMNIS 21,74 394.472 % 9,91  
BLCYT 15,34 22.499.006 % 8,95  
ORCAY 35,60 9.187.315 % 7,88  
DOBUR 109,90 3.178.308 % 7,75  
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Dolar 13,8456 13,8573 % 0,26  
Euro 15,6996 15,7174 % 0,38  
Sterlin 18,8157 18,9101 % 0,56  
Frank 14,9271 15,0170 % 0,55  
Riyal 3,6852 3,7037 % 0,40  
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12:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 7,14  
Altın Gr. 806 806 5,27  
Cumhuriyet 5.348 5.429 38,00  
Tam 5.323 5.458 38,21  
Yarım 2.573 2.640 18,48  
Çeyrek 1.290 1.320 9,24  
Gümüş.Ons 22,58 22,61 0,12  
Gümüş Gr. 10,07 10,08 0,09  
B. Petrol 82,04 82,04 1,17  
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