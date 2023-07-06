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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

06.07.2023 15:34
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ü


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulunun III-48.5 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 19.ve 36-ç maddeleri gereğince,şirketimizin 1 Ocak 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler halinde hazırlanan, işlem yapılan portföy yönetim şirketinin ünvanı, ödenen komisyon tutarı ,ortalama net aktif değer ve ortalama net aktif  değerinin ödenen komisyon tutarına oranı bilgilerini içeren tablo ekte bulunmaktadır.

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2023 2023 2023
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
60400 63492 123892
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş T. Garanti Bankası A.Ş T. Garanti Bankası A.Ş
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
13213 13213 26426
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
51447305 53298502 52328116
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,143 % 0,144 % 0,287



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166310


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GRNYO 7,81 91.711.770 % 10,00  
TETMT 267,40 22.187.019 % 10,00  
POLTK 2.881,90 65.685.845 % 10,00  
RAYSG 33,88 74.213.596 % 10,00  
RODRG 48,40 35.837.791 % 10,00  
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Euro 28,2925 28,3964 % 0,42  
Sterlin 32,9098 33,0749 % -0,36  
Frank 28,8342 29,0079 % -0,22  
Riyal 6,9187 6,9534 % -0,18  
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17:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.906 -9,74  
Altın Gr. 1.594 1.594 -11,58  
Cumhuriyet 10.758 10.921 -14,00  
Tam 10.358 10.592 -2,00  
Yarım 5.187 5.320 -1,00  
Çeyrek 2.602 2.660 -1,00  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 -0,50  
Gümüş Gr. 18,90 18,93 -0,47  
B. Petrol 75,16 75,16 -1,49  
Seans Raporu 17:44
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