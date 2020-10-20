***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2019AçıklamalarEsas sözleşmenin ''Sermaye ve Paylar'' başlıklı 11. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 19/10/2020 tarihinde tescil edilmiş ve20/10/2020 tarihli 10185 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ekte esas sözleşmemizin son hali bulunmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No11 19/10/2020 20/10/2020 10185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882562BIST