***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2018AçıklamalarEsas sözleşmenin ''Sermaye ve Paylar'' başlıklı 11. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 30/05/2022 tarihinde tescil edilmiş ve31/05/2022tarihli 10588 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ekte esas sözleşmemizin son hali bulunmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No11 09/11/2018 15/11/2018 970311 30/05/2022 31/05/2022 10588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033908BIST