***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
01.06.2022 15:48
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2018
Açıklamalar
Esas sözleşmenin ''Sermaye ve Paylar'' başlıklı 11. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 30/05/2022 tarihinde tescil edilmiş ve
31/05/2022
tarihli 10588 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ekte esas sözleşmemizin son hali bulunmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
11 09/11/2018 15/11/2018 9703
11 30/05/2022 31/05/2022 10588
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033908
BIST
15:512.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
15:5116,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0671
|Açılış
|: 16,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4625
En Düşük
16,3733
15:5117,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0885
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7102
En Düşük
17,5427
15:51973,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,83
|Açılış
|: 973,22
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
974,54
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler15:49
|PENTA
|496,60
|78.633.912
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.802.269
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.107.340
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|27.138.427
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,10
|316.997.238
|% 9,38
|
|PSGYO
|12,96
|248.953.256
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,86
|29.419.236
|% -8,04
|
|AVTUR
|2,17
|2.200.344
|% -6,06
|
|MEPET
|3,32
|20.534.146
|% -5,41
|
|METRO
|1,13
|71.294.218
|% -5,04
|
|THYAO
|49,74
|3.044.423.315
|% -0,32
|
|SASA
|38,16
|1.584.214.727
|% 4,61
|
|KRDMD
|14,94
|1.263.111.036
|% 1,63
|
|SISE
|21,16
|1.223.364.790
|% 0,86
|
|KARSN
|7,27
|1.125.501.759
|% 4,01
|
|EKGYO
|2,86
|920.516.191
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,76
|1.011.768.950
|% 3,25
|
|DOHOL
|4,08
|809.433.504
|% 1,75
|
|KARSN
|7,27
|1.125.501.759
|% 4,01
|
|SKBNK
|1,31
|181.324.493
|% 2,34
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4439
|16,4525
|% 0,35
|
|Euro
|17,6760
|17,7077
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,6554
|20,7590
|% 0,20
|
|Frank
|17,0469
|17,1496
|% 0,11
|
|Riyal
|4,3721
|4,3940
|% 0,24
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|7,51
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,47
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-2,00
|
|Tam
|6.456
|6.616
|13,64
|
|Yarım
|3.120
|3.200
|6,60
|
|Çeyrek
|1.565
|1.600
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,16
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,97
|
Seans Raporu
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16:04INDES
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