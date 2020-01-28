***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 -103.528 585.595 1.313.140 2.119.360 35.914.567 35.914.567Transferler105.968 2.013.392 -2.119.360 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.681 2.321.853 2.292.172 2.292.172Kar Payları12 1.500.000 -1.998.000 -498.000 -498.000Dönem Sonu Bakiyeler33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739Transferler116.093 2.205.760 -2.321.853 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.608 3.638.883 3.616.275 3.616.275Kar Payları12 1.500.000 -2.203.250 -703.250 -703.250Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.641.410 7.652.704Dönem Karı (Zararı)3.638.883 2.321.853Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.043.936 572.960Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 388.003 26.312Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler188.784 56.722Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -3.735.997 -407.562Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.115.274 897.488İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.050.835 2.141.477Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11.437.519 3.327.472Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.544.743 455.775Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.356.044 -1.263.253Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.439 -378.517Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-229.424 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.645.782 5.036.290Alınan Temettüler13 259.631 418.974Alınan Faiz13 3.735.997 2.197.440YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.612 -38.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -35.612 -38.429FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-703.250 -498.000Ödenen Temettüler12 -703.250 -498.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.902.548 7.116.275NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.902.548 7.116.275DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.113.868 3.997.593DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.016.416 11.113.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 20.014.349 11.517.386Finansal Yatırımlar4 11.863.207 24.389.013Ticari Alacaklar5 8.545.141 398İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 641 323İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.544.500 75Diğer Alacaklar6 820.656 2.172.515Peşin Ödenmiş Giderler7 22.289 20.784Diğer Dönen Varlıklar7 32.566 27.057ARA TOPLAM41.298.208 38.127.153TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.298.208 38.127.153DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 55.091 47.727Kullanım Hakkı Varlıkları1.200.900 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 28.635 31.231TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.284.626 78.958TOPLAM VARLIKLAR42.582.834 38.206.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 109.392 88.883İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 56.226 48.114İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar53.166 40.769Diğer Borçlar6 130.750 92.252İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 7İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar130.742 92.245Türev Araçlar5.600 21.970Kısa Vadeli Karşılıklar68.010 45.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 68.010 45.194ARA TOPLAM313.752 248.299TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER313.752 248.299UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.328.634 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar730.217 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar730.217 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar598.417 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar598.417 0Uzun Vadeli Karşılıklar318.684 249.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 318.684 249.073TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.647.318 249.073TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.961.070 497.372ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.621.764 37.708.739Ödenmiş Sermaye12 35.000.000 33.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-155.817 -133.209Diğer Kazançlar (Kayıplar)-155.817 -133.209Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 807.656 691.563Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.331.042 1.328.532Net Dönem Karı veya Zararı3.638.883 2.321.853TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.621.764 37.708.739TOPLAM KAYNAKLAR42.582.834 38.206.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 40.959.720 28.591.495Satışların Maliyeti13 -32.730.805 -22.763.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.228.915 5.827.551BRÜT KAR (ZARAR)8.228.915 5.827.551Genel Yönetim Giderleri14 -4.220.486 -3.491.743Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 32.117 23.342Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -208.174 -37.297ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.832.372 2.321.853FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.832.372 2.321.853Finansman Giderleri-193.489 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.638.883 2.321.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.638.883 2.321.853DÖNEM KARI (ZARARI)3.638.883 2.321.853Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.638.883 2.321.853Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,10396800 0,06633900Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.608 -29.681Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11 -22.608 -29.681Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.608 -29.681TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.616.275 2.292.172Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.616.275 2.292.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814949BIST