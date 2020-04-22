***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
22.04.2020 19:51
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739
Transferler
2.321.853 -2.321.853 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
915.652 915.652 915.652
Dönem Sonu Bakiyeler
33.500.000 -133.209 691.563 3.650.385 915.652 38.624.391 38.624.391
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764
Transferler
3.638.883 -3.638.883 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-931.260 -931.260 -931.260
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -155.817 807.656 4.969.925 -931.260 39.690.504 39.690.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.060.895 2.453.058
Dönem Karı (Zararı)
-931.260 915.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
654.723 -357.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 99.901 5.420
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 10.400 56.793
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -24.000 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -398.707 144.339
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
967.129 -563.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.914.725 823.810
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.011.630 666.694
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.544.977 -148.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.028.257 220.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
435.096 84.501
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.461 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.638.188 1.382.331
Alınan Temettüler
13 24.000 82.750
Alınan Faiz
398.707 987.977
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -9.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 0 -9.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
12 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.060.895 2.443.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.060.895 2.443.161
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.016.416 11.113.868
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.077.311 13.557.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 23.094.695 20.014.349
Finansal Yatırımlar
4 15.886.201 11.863.207
Ticari Alacaklar
164 8.545.141
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 164 641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 8.544.500
Diğer Alacaklar
6 1.830.205 820.656
Peşin Ödenmiş Giderler
7 31.090 22.289
Diğer Dönen Varlıklar
7 31.273 32.566
ARA TOPLAM
40.873.628 41.298.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.873.628 41.298.208
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 48.863 55.091
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.107.876 1.200.900
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 27.986 28.635
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.184.725 1.284.626
TOPLAM VARLIKLAR
42.058.353 42.582.834
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
555.298 109.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-19 52.898 56.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 502.400 53.166
Diğer Borçlar
6 74.317 130.750
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8 8
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 74.309 130.742
Türev Araçlar
40.025 5.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
56.636 68.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 56.636 68.010
ARA TOPLAM
726.276 313.752
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
726.276 313.752
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.303.172 1.328.634
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
726.743 730.217
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
726.743 730.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
576.429 598.417
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
576.429 598.417
Uzun Vadeli Karşılıklar
338.401 318.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 338.401 318.684
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.641.573 1.647.318
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.367.849 1.961.070
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.690.504 40.621.764
Ödenmiş Sermaye
12 35.000.000 35.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-155.817 -155.817
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-155.817 -155.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 807.656 807.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.969.925 1.331.042
Net Dönem Karı veya Zararı
-931.260 3.638.883
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.690.504 40.621.764
TOPLAM KAYNAKLAR
42.058.353 42.582.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.180.958 5.038.009
Satışların Maliyeti
13 -895.416 -3.054.396
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13 285.542 1.983.613
BRÜT KAR (ZARAR)
285.542 1.983.613
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.137.147 -990.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
179.797 7.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-210.413 -32.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-882.221 968.517
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-882.221 968.517
Finansman Giderleri
-49.039 -52.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-931.260 915.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-931.260 915.652
DÖNEM KARI (ZARARI)
-931.260 915.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-931.260 915.652
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç(Zarar) 17 -0,02660700 0,02616100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-931.260 915.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-931.260 915.652
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839961
BIST