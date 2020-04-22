***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739Transferler2.321.853 -2.321.853 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)915.652 915.652 915.652Dönem Sonu Bakiyeler33.500.000 -133.209 691.563 3.650.385 915.652 38.624.391 38.624.391Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764Transferler3.638.883 -3.638.883 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-931.260 -931.260 -931.260Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -155.817 807.656 4.969.925 -931.260 39.690.504 39.690.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.060.895 2.453.058Dönem Karı (Zararı)-931.260 915.652Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler654.723 -357.131Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 99.901 5.420Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 10.400 56.793Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 -24.000 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -398.707 144.339Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler967.129 -563.683İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.914.725 823.810Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.011.630 666.694Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.544.977 -148.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.028.257 220.620Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler435.096 84.501Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.461 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.638.188 1.382.331Alınan Temettüler13 24.000 82.750Alınan Faiz398.707 987.977YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -9.897Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 0 -9.897FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Ödenen Temettüler12 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.060.895 2.443.161NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.060.895 2.443.161DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.016.416 11.113.868DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 23.077.311 13.557.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 23.094.695 20.014.349Finansal Yatırımlar4 15.886.201 11.863.207Ticari Alacaklar164 8.545.141İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 164 641İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 8.544.500Diğer Alacaklar6 1.830.205 820.656Peşin Ödenmiş Giderler7 31.090 22.289Diğer Dönen Varlıklar7 31.273 32.566ARA TOPLAM40.873.628 41.298.208TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.873.628 41.298.208DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 48.863 55.091Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.107.876 1.200.900Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 27.986 28.635TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.184.725 1.284.626TOPLAM VARLIKLAR42.058.353 42.582.834KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar555.298 109.392İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-19 52.898 56.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 502.400 53.166Diğer Borçlar6 74.317 130.750İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 8 8İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 74.309 130.742Türev Araçlar40.025 5.600Kısa Vadeli Karşılıklar56.636 68.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 56.636 68.010ARA TOPLAM726.276 313.752TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER726.276 313.752UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.303.172 1.328.634İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar726.743 730.217Kiralama İşlemlerinden Borçlar726.743 730.217İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar576.429 598.417Kiralama İşlemlerinden Borçlar576.429 598.417Uzun Vadeli Karşılıklar338.401 318.684Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 338.401 318.684TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.641.573 1.647.318TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.367.849 1.961.070ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.690.504 40.621.764Ödenmiş Sermaye12 35.000.000 35.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-155.817 -155.817Diğer Kazançlar (Kayıplar)-155.817 -155.817Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 807.656 807.656Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.969.925 1.331.042Net Dönem Karı veya Zararı-931.260 3.638.883TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.690.504 40.621.764TOPLAM KAYNAKLAR42.058.353 42.582.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.180.958 5.038.009Satışların Maliyeti13 -895.416 -3.054.396TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13 285.542 1.983.613BRÜT KAR (ZARAR)285.542 1.983.613Genel Yönetim Giderleri14 -1.137.147 -990.780Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler179.797 7.978Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-210.413 -32.294ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-882.221 968.517FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-882.221 968.517Finansman Giderleri-49.039 -52.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-931.260 915.652SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-931.260 915.652DÖNEM KARI (ZARARI)-931.260 915.652Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-931.260 915.652Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(Zarar) 17 -0,02660700 0,02616100Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-931.260 915.652Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-931.260 915.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839961BIST