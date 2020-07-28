***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739Transferler12 116.093 2.205.760 -2.321.853 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.087.864 2.087.864 2.087.864Kar Payları12 1.500.000 -2.203.250 -703.250 -703.250Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -133.209 807.656 1.331.042 2.087.864 39.093.353 39.093.353Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764Transferler12 3.638.883 -3.638.883 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-115.199 -115.199 -115.199Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -155.817 807.656 4.969.925 -115.199 40.506.565 40.506.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.151.802 7.242.464Dönem Karı (Zararı)-115.199 2.087.864Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.885.206 -3.295.595Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 193.619 11.458Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10-11 -19.348 106.614Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 -48.145 -220.659Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.044.290 -2.215.988Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -1.044.290 -2.215.988Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-967.042 -977.020İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.243.832 6.013.548Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-18.414.293 4.616.060Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.497.680 -37.651Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.217.337 1.497.593Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.458 19.367Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-83.424 -81.821Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.244.237 4.805.817Alınan Temettüler13 48.145 220.659Alınan Faiz13 1.044.290 2.215.988YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -9.897Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -9.897FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -703.250Ödenen Temettüler12 0 -703.250YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.151.802 6.529.317NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.151.802 6.529.317DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.016.416 11.113.868DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.864.614 17.643.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.801.822 20.014.349Finansal Yatırımlar4 31.376.801 11.863.207Ticari Alacaklar5 47.461 8.545.141İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 36.516 641İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.945 8.544.500Diğer Alacaklar6 2.032.621 820.656Peşin Ödenmiş Giderler7 18.281 22.289Diğer Dönen Varlıklar7 30.746 32.566ARA TOPLAM41.307.732 41.298.208TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.307.732 41.298.208DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 42.636 55.091Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.082.432 1.200.900Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 27.337 28.635TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.152.405 1.284.626TOPLAM VARLIKLAR42.460.137 42.582.834KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 516.792 472.974İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar271.769 205.005Kiralama İşlemlerinden Borçlar271.769 205.005İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar245.023 267.969Kiralama İşlemlerinden Borçlar245.023 267.969Ticari Borçlar5 120.345 109.392İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 54.953 56.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar65.392 53.166Diğer Borçlar6 84.061 130.750İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 8İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar84.053 130.742Türev Araçlar3.680 5.600Kısa Vadeli Karşılıklar105.737 68.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 105.737 68.010ARA TOPLAM830.615 786.726TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER830.615 786.726UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar764.839 855.660İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar418.279 525.212Kiralama İşlemlerinden Borçlar418.279 525.212İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar346.560 330.448Kiralama İşlemlerinden Borçlar346.560 330.448Uzun Vadeli Karşılıklar358.118 318.684Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 358.118 318.684TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.122.957 1.174.344TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.953.572 1.961.070ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.506.565 40.621.764Ödenmiş Sermaye12 35.000.000 35.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-155.817 -155.817Diğer Kazançlar (Kayıplar)-155.817 -155.817Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 807.656 807.656Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.969.925 1.331.042Net Dönem Karı veya Zararı-115.199 3.638.883TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.506.565 40.621.764TOPLAM KAYNAKLAR42.460.137 42.582.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 6.960.445 10.574.474 5.779.487 5.536.465Satışların Maliyeti13 -4.882.519 -6.280.279 -3.987.103 -3.225.883TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.077.926 4.294.195 1.792.384 2.310.582BRÜT KAR (ZARAR)2.077.926 4.294.195 1.792.384 2.310.582Genel Yönetim Giderleri14 -1.973.935 -2.017.961 -997.345 -1.027.181Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 116.624 72.661 97.384 64.683Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -250.404 -162.383 -39.991 -130.089ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-29.789 2.186.512 852.432 1.217.995FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-29.789 2.186.512 852.432 1.217.995Finansman Giderleri-85.410 -98.648 -36.371 -45.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-115.199 2.087.864 816.061 1.172.212SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-115.199 2.087.864 816.061 1.172.212DÖNEM KARI (ZARARI)-115.199 2.087.864 816.061 1.172.212Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18 -115.199 2.087.864 816.061 1.172.212Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00329100 0,05965000 0,02331600 0,03492000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-115.199 2.087.864 816.061 1.172.212Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-115.199 2.087.864 816.061 1.172.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862225BIST