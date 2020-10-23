***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739Transferler12 116.093 2.205.760 -2.321.853 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.926.196 2.926.196 2.926.196Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı12 1.500.000 1.500.000 1.500.000Kar Payları12 -2.203.250 -2.203.250 -2.203.250Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -133.209 807.656 1.331.042 2.926.196 39.931.685 39.931.685Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Ba 279.935 279.935 279.935Kar Payları12 -945.002 -945.002 -945.002Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -155.817 989.600 3.842.979 279.935 39.956.697 39.956.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.616.680 8.542.391Dönem Karı (Zararı)279.935 2.926.196Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.523.896 -4.051.187Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 292.939 20.349Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10-11 275.438 93.952Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 -72.260 -221.168Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.942.788 -3.010.215Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -1.942.788 -3.010.215Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.077.225 -934.105İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.387.767 6.409.251Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-17.387.246 5.463.410Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.218.858 -1.105Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.181.444 1.155.789Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler426.762 -27.189Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-464.697 -181.654Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.631.728 5.284.260Alınan Temettüler13 72.260 221.168Alınan Faiz13 1.942.788 3.036.963YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -35.613Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -35.613FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-875.000 -703.250Ödenen Temettüler12 -875.000 -703.250YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.491.680 7.803.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.491.680 7.803.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.016.416 11.113.868DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.524.736 18.917.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.509.771 20.014.349Finansal Yatırımlar4 31.417.598 11.863.207Ticari Alacaklar5 326.283 8.545.141İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 18.547 641İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar307.736 8.544.500Diğer Alacaklar6 3.000.623 820.656Peşin Ödenmiş Giderler7 15.483 22.289Diğer Dönen Varlıklar7 29.649 32.566ARA TOPLAM41.299.407 41.298.208TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.299.407 41.298.208DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 36.407 55.091Kullanım Hakkı Varlıkları8 989.989 1.200.900Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 26.688 28.635TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.053.084 1.284.626TOPLAM VARLIKLAR42.352.491 42.582.834KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 563.264 472.974İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar304.116 205.005Kiralama İşlemlerinden Borçlar304.116 205.005İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar259.148 267.969Kiralama İşlemlerinden Borçlar259.148 267.969Ticari Borçlar5 443.260 109.392İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 58.737 56.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar384.523 53.166Diğer Borçlar6 160.713 130.750İlişkili Taraflara Diğer Borçlar70.002 8İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar90.711 130.742Türev Araçlar57.333 5.600Kısa Vadeli Karşılıklar80.722 68.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 80.722 68.010ARA TOPLAM1.305.292 786.726TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.305.292 786.726UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar712.667 855.660İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar409.551 525.212Kiralama İşlemlerinden Borçlar409.551 525.212İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar303.116 330.448Kiralama İşlemlerinden Borçlar303.116 330.448Uzun Vadeli Karşılıklar377.835 318.684Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 377.835 318.684TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.090.502 1.174.344TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.395.794 1.961.070ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.956.697 40.621.764Ödenmiş Sermaye12 35.000.000 35.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-155.817 -155.817Diğer Kazançlar (Kayıplar)-155.817 -155.817Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 989.600 807.656Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.842.979 1.331.042Net Dönem Karı veya Zararı279.935 3.638.883TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.956.697 40.621.764TOPLAM KAYNAKLAR42.352.491 42.582.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 28.259.762 14.210.936 21.299.317 3.636.462Satışların Maliyeti13 -24.702.404 -8.020.880 -19.819.885 -1.740.601TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.557.358 6.190.056 1.479.432 1.895.861BRÜT KAR (ZARAR)3.557.358 6.190.056 1.479.432 1.895.861Genel Yönetim Giderleri14 -2.939.754 -3.043.528 -965.819 -1.025.567Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 135.061 108.396 18.437 35.735Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -345.662 -182.614 -95.258 -20.231ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)407.003 3.072.310 436.792 885.798FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)407.003 3.072.310 436.792 885.798Finansman Giderleri-127.068 -146.114 -41.658 -47.466SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)279.935 2.926.196 395.134 838.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)279.935 2.926.196 395.134 838.332DÖNEM KARI (ZARARI)279.935 2.926.196 395.134 838.332Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları279.935 2.926.196 395.134 838.332Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00799800 0,08360600 0,01129000 0,02395200Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)279.935 2.926.196 395.134 838.332Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları279.935 2.926.196 395.134 838.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883457BIST